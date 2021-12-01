Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на совместную песню

Оля Полякова и DZIDZIO выпустили клип на песню-саундтрек
"Счастливые люди" – новый трек певицы Оли Поляковой и лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы. Сегодня новоиспеченный дуэт представил клип, в который вошли кадры из фильма "Звезды по обмену".
С Олей мы работали легко, вдохновенно, пели, записывали на студии и смотрели друг другу в глаза. Сделали песню искренней, настоящей, чтобы она попала и нам, и слушателям прямо в сердце, — рассказывает автор песни Михаил Хома.
А вот Полякова не совсем согласна с высказыванием своего партнера по дуэту. Исполнительница признается, что DZIDZIO оказался очень требовательным – несколько раз заставлял ее перепевать строчки.
На студии Михаил "писал" меня более семи часов, мучил меня. Я говорю: "Достаточно, я нормально, хорошо спела", а он: "Давай вот эту и эту фразочку еще". А что я? Я слушалась, как девочка-пионерка, все выполняла так, как он просил, — вспоминает Оля Полякова.
О чем комедия "Звезды по обмену"?
По сюжету, непримиримые соперники, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь назад.
Ради достижения цели каждому предстоит решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.
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