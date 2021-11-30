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Все в сборе: Оля Полякова поделилась в Сети редкими фото с мужем и дочками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 09:07
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Супруга популярной певицы редко можно увидеть на публике или на снимках в звездном Instagram
Оля Полякова показала фото с семьей
Оля Полякова показала фото с семьей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, которая недавно выпустила книгу советов и откровений, опубликовала в соцсети снимки с отдыха. Артистка вместе с семьей летала в отпуск на Мальдивы, где проводила время в отдельных апартаментах с бассейном и на берегу океана.

На фото, кроме самой Оли, можно увидеть ее дочерей Машу и Алису, а также супруга певицы – Вадима Полякова.

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Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, – написала в Instagram-посте Оля Полякова.

Оля Полякова с мужем и дочками
Оля Полякова с мужем и дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Муж Оли Поляковой с дочками
Муж Оли Поляковой с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей
Оля Полякова с дочкой Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Что известно о муже Оли Поляковой

Вадим Поляков – финансист. Замуж за него певица вышла в 2004 году и родила в браке двоих дочерей – Машу и Алису. В интервью Полякова рассказывала, что ее супруг всегда хорошо зарабатывал, а она тратила его деньги.

За деньги Вадима, несмотря на финансовый кризис, Оля снимала клипы и записывала песни.

Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. А ведь я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно, – призналась Полякова в YouTube-шоу "Взрослые девочки".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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