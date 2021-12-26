Оля Полякова о праздновании Рождества: "Я не очень религиозный человек"

Оля Полякова поделилась семейными традициями на праздники: «Я не очень религиозный человек» / Фото: instagram.com/polyakovamusic

За кулисами грандиозного концерта "Музыкальная платформа" популярная певица, звездный детектив гипершоу "Маска" Оля Полякова, которая недавно записала колядку с Пономаревым, DZIDZIO и другими артистами, откровенно рассказала, как встречают Рождество в ее семье.

Новый год артистка будет праздновать в Буковеле на работе, а вот на Рождество семья наконец-то соберется за столом дома.

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Я не очень религиозный человек, думаю, вы это уже поняли по моим песням. Но Рождество и Пасху мы празднуем. На Рождество, как правило, собираемся и ужинаем. А на Пасху – печем куличи и святим писанки. Пожалуй, это и все! – сказала Оля Полякова на съемочной площадке телеканала "Украина".

Оля Полякова и ее старшая дочь Маша / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, звезда призналась, что на какие-то особые традиции у нее банально не хватает времени. Даже вспомнить любимые новогодние фильмы Полякова не может, потому что давно не смотрела их.

Оля Полякова рассказала о поступке, за который ей до сих пор стыдно / Фото: пресс-служба

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Однако певица уже начала подводить итоги 2021 года, признается – он был очень плодотворным.

Мы триумфально завершили тур "Королева ночи" и уже готовим новое шоу "Взрослая девочка". Я написала книгу и сняла кино, выпустила линейку авторской косметики и множество песен! У меня выдался очень живой и плодотворный год, – поделилась звездный детектив шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

В концерте-награждении "Музыкальная платформа", кроме Оли Поляковой, зажгут: VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Анастасия Приходько, Анна Тринчер, группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "Антитела", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите шоу "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января, в 00:00, на телеканале "Украина".

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Напомним, что ранее Полякова ошарашила Андрея Данилко непристойным предложением.