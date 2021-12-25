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Слезы на глазах с первой минуты: Dzidzio, Полякова, Пономарев и Леся Никитюк спели рождественскую колядку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 11:54
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Украинские артисты растрогали поклонников исполнением праздничной песни "Христоc народився" в сопровождении симфонического оркестра
Украинские знаменитости записали совместную рождественскую песню
Украинские знаменитости записали совместную рождественскую песню / Фото: instagram.com/dzidzio

Известные исполнители Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Dzidzio, Оля Полякова, Alekseev и телеведущая Леся Никитюк выпустили совместную композицию.

В записи колядки им помогал оркестр Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины и эстрадный хор New Voice Микаэля Киладзе.

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Музыку и слова написал Александр Пономарев, для которого уже является традицией выпускать рождественские песни в канун праздников. Именно ему пришла идея задействовать других украинских знаменитостей.

Леся Никиток вспомнила, как ей поступило предложение поучаствовать в создании "Христос народився".

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Позвонил Александр Пономарев, говорит: "Колядовать умеешь?" Я ответила: "Давай деньги, заколядую без проблем". Денег не дал, а вот хорошую колядку нам всем на Рождество написал, – поделилась телеведущая.

Слушатели остались в восторге от праздничной композиции:

Скриншот: YouTube

Напомним, что 25 декабря христиане католической церкви празднуют Рождество – одно из самых больших зимних торжеств. Считается, что в этот день родился Иисус Христос.

Представительница королевской семьи Кейт Миддлтон также приготовила сюрприз на праздник и впервые публично сыграла на фортепиано (видео).

Марина Григоренко
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