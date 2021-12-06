Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

"Можно даже лизнуть": Полякова ошарашила Данилко непристойным предложением

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В седьмом выпуске проекта Оля Полякова обратилась к своему соседу по столу Андрею Данилко с очень неожиданным предложением
Оля Полякова шокировала Андрея Данилко пикантным предложением
Оля Полякова шокировала Андрея Данилко пикантным предложением / Фото: телеканал "Украина"

Новый выпуск масштабного шоу, в котором рассекретили Порося, был полон загадок и тайн, ведь зрители перенеслись в школу магии Хогвартс из всем известных книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

В начале выпуска ведущий Владимир Остапчук решил раздать роли звездным детективам, отметив, что Андрей Данилко – белый маг в черном и самый опасный колдун на шоу "Маска".

Реклама

Владимир Остапчук в седьмом выпуске "Маски"
Владимир Остапчук в седьмом выпуске "Маски" / Фото: YouTube

А вот Оля Полякова, которая в этот раз появилась в по-настоящему сказочном образе – с голубыми волосами и в "кукольном платье", – сама представила себя.

Я сегодня в образе огромной зефирки, поэтому буду сладким маршмелоу в горячем какао нашего шоу. На меня можно смотреть, ко мне можно прикасаться и даже лизнуть, – заявила в эфире телеканала "Украина" Оля Полякова, наклонившись к своему коллеге Андрею Данилко.

Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска"
Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Реклама

Звездный детектив не растерялся и стал подыгрывать Оле, однако та пошла еще дальше, шокировав зрителей своими словами.

Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня везде, 18 мне уже, – процитировала суперзвезда слова популярной песни. – Но только лизнуть, съесть я себя здесь никому не дам!

Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам, в 21:00, на телеканале "Украина".

Еще новости по теме:

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять