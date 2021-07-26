Полякова ответила хейтерам, которые осудили матерную песню ее дочери: Она еще покажет вам

Вчера состоялся дебют юной певицы Маши Поляковой – девушка вышла на сцену со своей группой. Однако выступление с эпатажной песней привело к неоднозначной реакции публики

Оля Полякова заступилась за дочь / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/mashapolyakova

В итоге 16-летнюю дочь Оли Поляковой и ее группу "Швы" захейтили в Сети за песню с матами. Несмотря на это звездная мама продолжает всячески ее поддерживать. Певица записала отдельное видеообращение непосредственно к самим хейтерам.

Ролик Оля Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Певица сказала, что прочитала комментарии под постом, в котором было опубликовано выступление ее дочери.

Конечно, понимаю, что многих возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы когда-нибудь послушали, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что то, что делает Маша – сказочки для деток по сравнению с тем, что сейчас делает молодежь, – сказала Оля Полякова.

Певица отметила, что хотя она и не на стороне своей дочери, но это ее право развиваться в таком направлении. Поэтому артистка всегда будет опорой для своей дочки.

Поддерживать я ее буду всегда. Она еще покажет вам, поверьте, – добавила артистка.

В самой песне Маша Полякова поет: "В моей жизни настал пи**ец. Боже, что я делаю здесь".

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