Оля Полякова призналась, что осталась без финансов во время войны

Оля Полякова рассказала о проблемах с финансами во время войны / Фото: Скриншот из видео

Оля Полякова сейчас занята благотворительными концертами по всему миру и своим творчеством старается помогать украинцам. Певица выступает на футбольных матчах и поет для переселенцев.

Как признается Полякова, как и многие украинцы, война доставила ее семье финансовые трудности, ведь денежкой подушки на такой случай у певицы не оказалось. В своем шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки" Полякова призналась, куда потратила свои сбережения.

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Многие мне говорят: "А где же все эти деньги, которые вы зарабатывали?". А ты знаешь, я же не сделала никакой кубышки. У меня же была стройка. Я только-только поставила новые окна, – рассказала певица.

Как рассказала Полякова, она просила домработницу сначала заклеить обновку изолентой, но потом поняла, что это будет еще одним вложением и оставила все как есть. Кроме того, исполнительница перед войной серьезно вложилась в новые творческие проекты.

Я вкладывала в шоу, вложила в кино. Ребята, я же фильм сняла. Мы только-только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой и крутой клип на песню. "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно же, она не вышла 8 марта, и вряд ли выйдет вообще, – рассказала Полякова.

Ранее Оля Полякова впервые рассказала, где сейчас ее мама, ранее жившая в РФ.