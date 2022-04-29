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Оля Полякова впервые рассказала, где сейчас ее мама, ранее живущая в РФ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 12:42
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Звезда украинской сцены Оля Полякова дала интервью YouTube-шоу "Слава+". Не пропустите откровения артистки!
Оля Полякова очень боялась вопроса о маме
Оля Полякова очень боялась вопроса о маме / Фото: instagram.com/polyakovamusic, скриншот

Оля Полякова, недавно отвечавшая Билозир на угрозы судом, дала интервью в шоу "Слава+". В беседе с ведущим артистка озвучила непростые моменты, с которыми столкнулась ее семья из-за российской войны в Украине. В частности – впервые ответила на вопрос о маме.

Слава Демин в интервью спросил, где находится мама Оли Поляковой – Светлана, живущая, как известно, в РФ. На это знаменитая блондинка ответила так:

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Слава Богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был как заложник там, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава Богу. Уже около 2 недель. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо.

Также звезда призналась, что полтора месяца Оля Полякова была в черной депрессии. И только недавно появившаяся работа помогла ей как-то прийти в себя. Певица также отметила, что ее дом уцелел, но по-прежнему в том районе не спокойно.

Слава Богу, нет (не пострадал – прим.ред.). Я в шоке от того, сколько людей потеряли свои дома и сколько потеряли свои жизни – самое страшное, что может быть. А те, кто потеряли свои дома, те кто выехали за границу, те же люди не вернутся домой, потому что им нет, куда вернуться. Вот это страшно. Мы теряем людей не только физически, но и из-за переселения.

Оля Полякова

Также ранее артистка рассказывала, зачем дала интервью Ксении Собчак.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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