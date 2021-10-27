Оля Полякова с извинениями поцеловала руку Ирине Билык: в чем провинилась певица (видео)

Оля Полякова извинилась перед Ириной Билык за оскорбление / Фото: Инстаграм

Украинская певица Ирина Билык опубликовала у себя в Instagram видео из-за кулис "Танці з зірками", на котором Оля Полякова, которая ранее рассказала о флирте Натальи Могилевской с ее мужем, извиняясь целовала ей руку.

На видео Билык демонстративно отворачивалась и отводила взгляд от Оли говоря, что пока та не попросит прощения, то она не будет с ней даже здороваться. Тогда Полякова извинилась и даже несколько раз поцеловала руку коллеге.

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Ты тоже с*чка, я забыла тебе об этом сказать, – ответила на извинения исполнительница.

В итоге обе певицы примирились и обнялись.

О настоящей, искренней, женской дружбе. А кого из шоу-бизнеса вы могли бы назвать "с*чкой"? – спросила Ирина Билык в подписи к видео.

Как оказалось, конфликт возник из-за YouTube-шоу "Взрослые девочки", которое Полякова ведет вместе с Машей Ефросининой. В одном из выпусков, где они обсуждали дружбу между мужчинами и женщинами, Оля обозвала Ирину Билык "с*чкой" из-за инцидента с ее мужем. Как рассказали в шоу, Билык общалась с супругом Поляковой и якобы невзначай намекнула, что однажды его жена проводила время в компании неизвестного политика. Этим Ирина поставила Ольгу в неудобное положение.

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