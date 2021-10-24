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Зачем Поляковой дома козы и почему после гастролей Козловский идет в зал: какие хобби у звезд?

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 октября, 15:43
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Оля Полякова – разводит коз, а Виталий Козловский – занимается в спортзале. Как развлекаются артисты в свободное время и что делают кроме репетиций и подготовок к концертам
Звезды украинского шоу-бизнеса любят уделят время хобби
Звезды украинского шоу-бизнеса любят уделят время хобби / Фото: Инстаграм

Мы привыкли часто видеть этих исполнителей только на сцене, и кажется, пение – все, чем они занимаются. Но это совсем не так. Как оказалось, звезды тоже любят посвящать время любимым занятиям. Они у всех разные, но одинаково приносят пользу для здоровья и улучшают настроение. Спорт – хобби, которое объединяет сразу нескольких знаменитостей. К примеру, певица Ирина Федишин обожает горы и лыжи.

В любых непонятных ситуациях я катаюсь. Зимняя сказка, когда поднимаешься вверх, все деревья заснеженные, это невероятная красота, ты можешь выпить глинтвейна, согреться, – рассказывает артистка.

Фото: Instagram Ирины Федишин

После длительных гастролей Виталий Козловский предпочитает не отдыхать, а наоборот – занимается в зале. Для него это настоящее место силы. Таким образом, говорит певец, он выбивает глупости из головы и приводит тело в форму.

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Меня спрашивают, как я накачал такой рельефный пресс, во-первых, надо сидеть на специальной диете, посушиться, меньше употреблять углеводы, а еще поднимать ноги. Тогда ваш пресс будет как трактор, – делится Виталий.

Фото: Instagram Виталий Козловский

Настю Каменских занятия спортом сначала очень утомляли и давались непросто, а сейчас она не представляет жизнь без этого – даже ведет свой фитнес-блог и регулярно участвует в марафонах.

Фото: Скриншот с YouTube-канала Насти Каменских

А вот у популярной певицы Оли Поляковой нестандартная отдушина – она держит собственное хозяйство. У нее целый отряд коз с молока которых она готовит для семьи собственноручно сыры и выпечку.

Будете покупать сыры от Оли Поляковой? У меня получается прекрасная моцарелла, – говорит артистка.

Фото: Скриншот с YouTube-канала Оли Поляковой

Смотрите полный сюжет о хобби звезд:

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Марина Григоренко
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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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