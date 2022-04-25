"Он молодец": Макаревич ответил на обращение Вакарчука к рашистам (видео)

Андрей Макаревич ответил на обвинения Святослава Вакарчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Макаревич открыто выступает против войны в Украине. Он также осуждал оккупацию украинских территорий Россией в 2014 году.

Недавно известный музыкант озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину, а в интервью Собчак, опубликованном в YouTube, высказался о словах Святослава Вакарчука.

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Украинский артист записал видео, показав как врачи борются за жизнь детей, пострадавших от российских ракет. Вакарчук подчеркнул, что россияне не должны молчать, пока их солдаты убивают наш народ.

Собчак спросила у Макаревича, видел ли он это обращение, на что тот ответил, что видит, как Вакарчук каждый день поет перед людьми в горячих точках Украины.

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Я вижу, как он каждый день поет где-то перед людьми на открытых пространствах... Он молодец. Но я не могу уже все это видеть. У меня переизбыток этих эмоций, – сказал Макаревич.

Ксения отметила, что в своей речи лидер "ОЕ" упомянул 1991 год, когда Макаревич был одним из тех, кто не молчал.