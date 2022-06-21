Она это сделала! Надя Дорофеева подтвердила роман с Михаилом Кацуриным (фото)

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин – пара! / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Все-таки предположение поклонников Нади Дорофеевой оказались правдой! Певица встречается с ресторатором Мишей Кацуриным. Вероятно, звезда сделала подарок любимому, который 20 июня отмечал день рождения, и рассказала об их отношениях:)

До последнего Дорофеева избегала лишних комментариев по поводу личной жизни после развода с Владимиром Дантесом. Впрочем, она не смогла больше держать все в тайне и в Instagram сообщила об отношениях. Надя просто выложила романтическое фото, на котором Михаил ее нежно обнимает и целует в лоб.

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Тайна наконец-то раскрыта:) / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вместе, – коротко подписала кадр знаменитость.

Отметим, что Дорофеева закрыла доступ к комментариям. Однако звезда показала реакцию суперпесика Патрона, который написал, что Надя "разбила ему сердце".

Скриншот Instastories

Кацурин также решил "похвастаться" отношениями с Дорофеевой. В Insta-аккаунте он опубликовал скриншот из видеозвонка с любимой. На кадре голубики выглядят такими влюбленными:)

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Миша также поделился радостным известием / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Все-таки любовный четырехугольник?

В марте этого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес сообщили о разводе. Через несколько дней после этого о своем разрыве объявили и их наилучшие друзья Михаил и Даша Кацурины. Что заставило пары разойтись – они так и не комментировали. Однако пользователи Сети активно начали проводить онлайн-расследование и дошли до выводов – Надя закрутила роман с Михаилом, а Вова – с Дашей.

До этого времени на слуху у всех находился только Дантес со своей подружкой. Ведь они часто проводили время вместе и постили интригующие фото.

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Что ж, Надя раскрыла все карты, теперь ждем, когда Дантес и бывшая жена Миши тоже объявят себя парой:)

Отметим, что совсем недавно Даша Кацурина намекнула, почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.