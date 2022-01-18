Онкология или издержки профессии? Что происходит с Андреем Малаховым и куда делись его волосы

Андрей Малахов меняется на глазах - поклонники ведущего бьют тревогу / Фото: YouTube, instagram.com/malakhov007

Недавно звезде росТВ исполнилось 50 лет. По этому поводу мы собрали редкие архивные фото Андрея Малахова с начала его карьеры на телевидении, до сегодняшнего дня.

Тем временем в Сети обсуждают изменения во внешности ведущего. За последнее время Малахов набрал в весе, к тому же его лицо, как отмечают некоторые издания, "выглядит опухшим".

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Смутило зрителей и то, что Андрей носит парик – это очевидно, если сравнить шоумена на этих двух фото.

Андрей Малахов изменился до неузнаваемости / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов болен?

Первое, с чем связывают такой вид Андрея Малахова – онкология. В комментариях по его фото подписчики спорят – болен ведущий или же это возрастные изменения.

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"Возраст, выпадают волосы", "Может стрижка не увенчалась успехом", – гадают фолловеры Малахова в Instagram.

Андрей Малахов напугал поклонников внешним видом / Фото: instagram.com/malakhov007

Не стесняются подписчики выдвигать предположения и о химиотерапии: "Моя клиентка работает на телевидении, говорит, у него онкология...".

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Ведущего постоянно засыпают вопросами, но он их игнорирует:

"Андрей, что у вас с лицом и с прической постоянно? Поправились? А с волосом что?"

"Какой-то он не естественный"

"Поправился Андрей"

Скриншот: instagram.com/malakhov007

Всему виной частые укладки

Есть предположение, что Андрей Малахов использует парик потому что его волосы повреждены из-за частого воздействия средств для стайлинга. А звездный стилист Елена Довженко думает, что ведущий просто не успевает привести себя в порядок перед эфирами.

Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой, – цитирует Довженко КП.

Как сейчас выглядит Андрей Малахов / Фото: instagram.com/malakhov007

Нервы и возраст

Примечательно, что еще осенью прошлого года (на фото ниже) внешний вид Андрея Малахова не вызывал беспокойства. Но изменения произошли очень быстро – уже в декабре, когда в Сети начали писать о парике.

Андрей Малахов осенью 2021 года / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов уже 30 лет трудится на телевидении, а 2021-й год был для него не менее насыщенным. По словам телеведущего, он даже не заметил, как пролетело время.

Постоянные эфиры, съемки разных шоу, тревожная обстановка в мире – все это не могло не отразиться на публичном человеке. И хотя Андрей Малахов в свои 50 старается не отчаиваться, сохраняя позитив, выглядит он уже не так, как прежде.

Недавно известный российский продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.