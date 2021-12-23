Организаторы Танців з зірками ответили, покупала ли Иванна Онуфрийчук место ведущей

Почему Иванна Онуфрийчук стала новой ведущей Танців з зірками / Фото: пресс-служба

Представители 1+1 сообщили, что Тина Кароль, которая рассказала, почему планировала прекратить сотрудничество с каналом, покинула судейское место в вокальном шоу по собственному желанию.

Мы с пониманием отнеслись к решению Тины Кароль покинуть проект после 11-го сезона, мы ценим амбиции наших тренеров и их стремление к победе, но не каждый сезон удаётся побеждать, учитывая конкуренцию, – прокомментировали kp.ua. в пресс-службе канала.

Несмотря на это решение исполнительница все-таки появится в новом сезоне "Голоса країни". Сегодня начались съемки и Тина там присутствовала.

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По поводу места ведущей на "Танцях з зірками", 1+1 не подтвердили слова Тины о том, что Иванну Онуфрийчук "утвердили на коммерческой основе".

Представители канала уверяют, что она стала напарницей Юрия Горбунова только из-за того, что закончила медиа школу канала и зрители давно требовали новых лиц.

Любое решение – это переговоры. В этот раз они затянулись из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться. Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school.

В ноябре Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера. Смотрите фото со свадьбы.