Організатори Танців з зірками відповіли, чи купувала Іванна Онуфрійчук місце ведучої

Чому Іванна Онуфрійчук стала новою ведучою Танців зі зірками / Фото: прес-служба

Представники 1+1 повідомили, що Тіна Кароль, яка розповіла, чому планувала припинити співпрацю з каналом, залишила суддівське місце у вокальному шоу за власним бажанням.

Ми з розумінням поставилися до рішення Тіни Кароль покинути проєкт після 11-го сезону, ми цінуємо амбіції наших тренерів та їхнє прагнення до перемоги, але не кожен сезон вдається перемагати з огляду на конкуренцію, – прокоментували kp.ua. у прес-службі каналу.

Попри це рішення виконавиця таки з'явиться у новому сезоні "Голосу країни". Сьогодні почалися зйомки і Тіна була там присутня.

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Щодо місця ведучої на "Танцях зі зірками", 1+1 не підтвердили слова Тіни про те, що Іванну Онуфрійчук "затвердили на комерційній основі".

Представники каналу запевняють, що вона стала напарницею Юрія Горбунова лише через те, що закінчила медіа-школу каналу і глядачі давно вимагали нових осіб.

Будь-яке рішення – це переговори. Цього разу вони затягнулися через обговорення фінансових умов артистки і нам не вдалося домовитися. Враховуючи складність переговорів, а також активний запит телеглядачів на нових осіб, ми були раді запросити в проєкт нову ведучу з 1+1 media school.

У листопаді Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера. Дивіться фото з весілля.