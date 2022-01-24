Мэрилин Мэнсон публично изнасиловал бывшую девушку во время съемок клипа

В скандале с эпатажным рок-музыкантом появились новые подробности – бывшая возлюбленная певца обвиняет его в публичном изнасиловании во время съемок клипа

Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд / Фото: Getty Images

Актриса Эван Рейчел Вуд, которая ранее заявила, что Мэнсон угрожал изнасиловать ее сына, раскрыла новые датели отношений с рок-музыкантом.

Так, по словам актрисы, Мэнсон публично изнасиловал ее во время съемок клипа. Об этом девушка рассказала в документальном фильме "Восстание Феникса", первая часть которого была презентована 23 января.

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Инцидент произошел на съемках видео к песне "Heart-Shaped Glasses". По сюжету музыкант и актриса должны были изобразить интимную сцену, в которой девушка трогает себя за гениталии, а после занимается сексом с Мэнсоном.

Вуд рассказала, что перед съемками Мэнсон попросил ее лишь сымитировать половой акт, но когда включилась камера, музыкант стал домогаться ее по-настоящему.

Мы обсуждали смоделированную сексуальную сцену, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я никогда не соглашалась на это. Это был полный хаос, – поделилась актриса.

Тогда, по словам Вуд, вся съемочная группа была в шоке от происходящего, но никто не решился вмешаться.

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Напомним, что на тот момент молодой актрисе было 20 лет, а Мэрилину Мэнсону – 39. После случившегося пара была вместе еще несколько лет и даже успела обручиться.

Ранее мы писали о том, что полиция начала расследования по делу о сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны Мэнсона. Во время обыска в доме музыканта нашли комнату из стекла, в которой он пытал жертв.