Отдала и продала свой голос: Бадоев раскритиковал Гагарину за выступление на шабаше пропаганды в "Лужниках"

Бадоев осудил Гагарину / Фото: открытые источники

Недавно блогер Настя Ивлеева завила, что "русским" быть не стыдно, но она не одна в списке звезд-рашистов, которые могли бы доносить правду своим подписчикам в соцсетях, но поступили на службу злу – российским властям. Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев прокомментировал недавний концерт в "Лужниках", который рашисты устроили по случаю аннексии Крыма.

Напомним, на празднике пропаганды и лжи выступили: путинисты Басков, Газманов, Тимати, Полина Гагарина и другие. В новом интервью Алан Бадоев жестко прошелся по этим поклонникам кровавого режима. По его словам, у всех путинских фанатиков нет будущего.

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Тысячи потерянных душ. Гребаная орда, современный Гитлер собрал свою секту. Вот те, кто песни пел на сектантском игрище нацизма в России. Собственно говоря, давно забытые имена, у которых нет возможностей нигде, кроме Кремля.

Отдельно он отметил "вклад" Полины Гагариной, которой он еще не так давно снимал клипы. Теперь он артистку не уважает:

Полина Гагарина

Я не понимаю, как Полина отдала и продала свой голос. Я не понимаю, для меня это шок, потому что, честно скажу, я очень уважал этого артиста, талант этого артиста. Но как я уже говорил, каждый голос "за", особенно такой громкий, он отождествлен у меня с каждой пулей, которая сейчас убивает мариупольцев, каждой бомбой, которые уже долетают в Киев. Для меня это трагедия. Я надеюсь, что для Полины это тоже будет трагедия всей ее жизни.

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Тем временем легендарные Queen собирают деньги для украинцев.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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