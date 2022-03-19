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Бадоев и Осадчая высказались об "антинацистском" концерте путина: Гитлер в аду радуется

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19 марта, 08:54
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Пока российская армия обстреливает украинские земли, путинские звезды собрались на большой концерт в "Лужниках", чтобы отпраздновать оккупацию Крыма и вторжение в Украину
Катя Осадчая и Алан Бадоев осудили звезд, которые выступили на путинском концерте
Катя Осадчая и Алан Бадоев осудили звезд, которые выступили на путинском концерте / Фото: Instagram

В концерте приняли участие Олег Газманов, Тимати, группа "Любэ". Артисты не раз высказывались в поддержку российской агрессии, так что не удивительно было увидеть их на этом мероприятии. Полина Гагарина все это время молчала о вторжении России, но тоже выступила на концерте. Украинские звезды не могли не прокомментировать выступление путинских звезд.

Алан Бадоев осудил выступление Гагариной.

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Так ничтожно использовать талант. Отныне твой голос равен пулям и бомбам, которые прилетели на головы украинцев.

Скриншот: Instagram

Режиссер не оставил без внимания и выступления любимых артистов путина.

Игрище нацизма в россии. Собственно говоря, давно забытые имена, у которых нет возможностей нигде, кроме Кремля.

Скриншот: Instagram

Катя Осадчая, которая предложила MARUV отказаться от украинского гражданства после интервью российскому изданию, тоже высказалась о скандальном концерте.

Концерт рашистов. Гитлер в аду радуется, его дело живет. Гагарина – мама двоих детей, и они живы, в отличие от 109 детей Украины. Плачу от ярости и невозможности лично сказать Гагариной, что я о ней думаю.

Скриншот: Instagram

Напомним, в россии есть артисты, которые выступают против российской агрессии: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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