Отец Бритни снова хочет отправить ее в психлечебницу

Джейми Спирс не желает отказываться от опекунства над своей дочерью, несмотря на то, что певица требовала этого в суде

Отец Бритни Спирс заявил, что не собирается отказываться от опекунства дочери / Фото: Getty Images

Пока поп-звезда 00-х лечит свою социофобию, ее отец – Джейми Спирс – стоит на своем: он не намерен просто так отказаться от опекунства. Более того, он заявил о нестабильном психическом состоянии здоровья исполнительницы.

Оказывается, что недавно Джейми Спирс обсуждал возможность вернуть дочь в психиатрическую больницу, пишет Page Six. Аргументировал он это тем, что Бритни якобы не принимает лекарства, не прислушивается к рекомендациям врачей и даже не хочет с ними встречаться.

Бритни Спирс снова может попасть в лечебницу / Фото: Getty Images

Издание отмечает, что эту информацию Джейми Спирсу предоставила временная опекунша Бритни – Джоди Монтгомери, которая обратилась к нему за помощью в разрешении этой ситуации.

Мисс Монтгомери казалась очень расстроенной: она выразила беспокойство поведением моей дочери и ее психическим здоровьем, – сообщил Джейми Спирс в заявлении суду.

При этом Джоди Монтгомери и ее адвокат заявили, что отец Бритни "исказил" ситуацию, дабы использовать это в своих интересах.

Джейми Спирс и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Почему Бритни Спирс хочет лишить отца права опеки

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца – она не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей и прочее.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Почему экс-супруг Бритни Спирс был недавно арестован – смотрите в сюжете:

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