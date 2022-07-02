Откровенности Малахову и драка с бойфрендом-россиянином: ТОП-выходки Линдси Лохан

Линдси Лохан - 36 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 июля, скандальная звезда Голливуда Линдси Лохан отмечает свой 36-й день рождения. За плечами знаменитости не только успешная кинокарьера, но и ряд нашумевших скандалов, которые до сих пор у всех на слуху.

Эпатажная Линдси Лохан – самый яркий и весьма печальный пример того, к чему может привести обрушивающаяся на ребенка слава. Ведь родители начали делать из дочери звезду, когда ей исполнилось всего три года! Возможно, именно отсутствие полноценного детства и повлияло на поведение уже взрослой Линдси.

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Злоупотребление алкоголем, наркотики, суды, ссоры со звездными друзьями – об этом и другом "Сегодня" рассказывают в день рождения Лохан.

Постоянные ДТП, судебные разбирательства и тюрьма

Ни для кого не секрет, что Линдси Лохан долго была зависима от алкоголя и наркотиков. Были случаи, когда она приходила на съемки в нетрезвом состоянии и на глазах у коллег похмелялась после шумных тусовок! Из-за этого карьера актрисы пошла насмарку.

Более того, из-за пагубных пристрастий у Линдси регулярно возникали проблемы с законом. Она постоянно становилась виновницей ДТП. К слову, только за 2006 год звезда трижды совершала аварию на дороге!

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Линдчи часто ездила за рулем нетрезвой / Фото: Pinterest

Однажды актриса, пытаясь скрыться от папарацци на авто, столкнулась с микроавтобусом. В следующий раз знаменитость превысила скорость. Тогда же ее остановила полиция. Правоохранители нашли в машине Лохан пакетик с...кокаином!

Линдси регулярно употребляла наркотики и алкоголь

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Тогда ее на сутки отправили в тюрьму. Но просидела актриса там менее трех часов из-за отсутствия свободных мест в камерах. Судья смягчила приговор знаменитости до трех лет условного заключения.

В 2007 году Линдси снова отправили за решетку. В том году актрисе в клинике одели специальный браслет, который считывает алкогольные испарения с поверхности кожи и включается, если носящий его человек выпил спиртное или снял браслет. Во время пребывания на Каннском фестивале браслет Линдси сработал. В результате суд выписал актрисе штраф в размере 200 тысяч долларов и обязал еженедельно появляться в клинике Лос-Анджелеса для проведения тестов на содержание алкоголя в крови, а также посещать школу для алкоголиков. Лохан прогуляла занятие, за что была отправлена ​​в тюрьму.

Линдси Лохан в суде (2011 год) / Фото: Getty Images

Кража и снова тюрьма

В 2011 году Линдси Лохан снова предстала перед судом за кражу ювелирного ожерелья из магазина в Венеции. Стоимость украшения была 2500 долларов. Кстати, американские журналисты неоднократно писали, что актриса часто попадала в объектив папарацци в украденных аксессуарах. В суде Лохан отрицала обвинение. Однако это ни на что не повлияло. Суд назначил звезде 120 дней тюремного срока и 480 часов общественных работ.

В 2013 году Линдси Лохан прошла очередную принудительную реабилитацию. Согласно приговору, она должна была провести в клинике три месяца. Затем ей предстояло пройти 18-месячный курс психотерапии и провести 30 дней на общественных работах. После наказания в помещении суда Линдси неоднократно со слезами на глазах обещала больше не нарушать законы.

К слову, Линдси Лохан неоднократно пыталась лечить от зависимости в клиниках. Однако это не давало никаких результатов, пока сама селебрити не решила покончить с наркотиками и алкоголем.

Драка с российским бойфрендом-миллионером

В 2016 году во время отдыха в Греции звезда устроила потасовку на пляже со своим российским парнем Егором Тарабасовым. Очевидцам даже удалось снять это зрелище на камеру!

Когда же ролик появился в Сети тогда еще 30-летняя Линдси Лохан начала утверждать, что это 23-летний парень первый на нее напал и она невинная жертва. Вскоре звезда и вовсе сказала, что была беременна. Однако мать Лохан опровергла эту информацию.

Интервью Андрею Малахову

В 2016 году Линдси Лохан стала героиней российского ток-шоу "Пусть говорят". Правда, без скандалов здесь не обошлось. Говорят, что Линдси за свое участие требовала лакшери условия, более 500 тыс. фунтов стерлингов и встречу с Путиным. Организаторы шоу уверяли, что это нереальные условия. С горем пополам обе стороны договорились.

Интервью Малахова с Линдси состоялось в номере гостиницы в Москве. Тогда звезда рассказала о расставании с российским бойфрендом, который жил за ее счет в Лондоне, нигде не работал, а также был абьюзером.

Линдси и Малахов / Фото: Скриншот из видео

Очевидно, условия съемок были изменены. Однако как именно организаторы ток-шоу договорились с Лохан – неизвестно.

Дружба с Бритни Спирс и Пэрис Хилтон

Линдси, Пэрис и Бритни были неразлучными подружками в нулевых. Они проживали каждый день так, словно он был последним. Шумные вечеринки, ссоры и подрыв репутации – вот чем жило трио.

Звездное трио / Фото: Pinterest

Однако через некоторое время Лохан "позарилась" на бойфренда Хилтон – греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. После этого женской дружбе настал конец. Впоследствии экс-подруги не упускали возможности оскорбить друг друга в своих интервью.

Линдси и Пэрис были лучшими подружками / Фото: Pinterest

Ранее Линдси заявила, что светская львица ударила ее на одной из вечеринок и вылила на нее коктейль! Пэрис в ответ назвала актрису "патологической лгуньей".

Интересно, что когда Бритни Спирс выходила замуж, она позвала на торжество Пэрис . А вот о Лохан певица не вспомнила.

Что сейчас с Линдси Лохан

Очевидно, сейчас скандалы для кинозвезды в прошлом. После ряда выходок актриса исчезла из светских радаров на пару лет, и вот только в 2021-м она триумфально вернулась с новостью о помолвке!

В Instagram актриса поделилась серией снимков с любимым Бадером Шамасом, на которых она хвастается кольцом с большим бриллиантом. Фото Линдси лаконично подписала: "Моя любовь, моя жизнь, моя семья, мое будущее".

Кинозвезда с избранником

Известно, что у Бадера ливанское происхождение и он является помощником вице-президента Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Говорят, что Шамас и Лохан познакомились в Дубае в начале 2020 года, где они сейчас живут. Что ж, ждем грандиозную свадьбу пары:)

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