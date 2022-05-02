Отреклась от Украины, а теперь поддерживает – Кушанашвили обвинил Брежневу в лицемерии

Отар Кушанашвили обвинил Веру Брежневу в лицемерии / Фото: instagram.com/ververa, youtube.com

С начала войны в Украине Вера Брежнева, которая уже много лет работает и живет в России, улетела в Европу. Экс-"ВИА Гра" в соцсети публикует посты поддержки украинцам, помогает волонтерам и выражает глубокую озабоченность тем, что происходит в ее родной стране.

Скандально известный журналист Отар Кушанашвили считает Брежневу лицемеркой. Он раскритиковал певицу, напомнив, как в одном из интервью она "отреклась от своих корней", когда говорила, что никогда не была украинской певицей.

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Я не украинская певица — это говорит украинская девушка. Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней? А какая ты певица? Монгольская? — высказался Кушанашвили в своем Youtube-шоу.

А вот то самое интервью Веры Брежневой:

Недавно СМИ писали, что вера Брежнева выступит перед российской публикой в Турции. В концерте также были заявлены Валерий Меладзе, Ани Лорак и другие звезды. Вскоре Вера заверила поклонников, что это ложь, и призвала не верить фейкам.

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Тем временем дочь артистки – Соня Киперман, которая сейчас находится в Италии, пишет, что хочет вернуться домой в Киев.