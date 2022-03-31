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Дочь Веры Бреженвой написала патриотический пост на украинском из США: "Мое желание – вернуться домой"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 марта, 01:19
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30 марта старшей дочери Веры Брежневой , Соне Киперман, исполнился 21 год. По такому случаю девушка опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что всегда гордилась тем, что она украинка
Дочь Веры Брежневой написала патриотический пост на украинском
Дочь Веры Брежневой написала патриотический пост на украинском / Фото: instagram.com/ververa

На своей странице в Instagram дочь Веры Брежневой, которая сейчас находится в Италии, Соня Киперман опубликовала большое сообщение в честь своего 21-летия. Она назвала Украину "лушчей страной в мире". Отметим, что девушка уже несколько лет живет в США.

Мне посчастливилось расти здесь, учиться в наших школах и учить нашу богатую и невероятную историю. От произведений Шевченко до картин Примаченко, я росла и влюблялась все больше и больше в Украину и ее богатства, увлекаясь нашим искусством и литературой. Еще маленькой я гордилась нашим народом и тем, что я тоже украинка, – пишет Соня.

Соня Киперман рассказала, как любит Украину
Соня Киперман рассказала, как любит Украину / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

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Также Соня написала о боли, которую принесла война. Сейчас, по словам дочери Брежневой, ее главное желание – вернуться домой и провести время в Киеве с семьей. Кроме этого, Соня призвала всех финансово помочь Украине.

Отметим, мама Сони, Вера Брежнева неоднократно публично осуждала путинский режим и войну в родной Украине.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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