Тренды Евровидения по-украински: группа "усатого фанка" спела про абьюз и попала в шорт-лист Нацотбора

Our Atlantic представили песню для Нацотбора / Фото: Instagram
Инди-поп группа Our Atlantic стали одними из восьми претендентов на участие в Евровидении-2022 от Украины. 8 февраля музыканты презентовали слушателям песню "Моя любов", с которой будут покорять Нацотбор.
Мы решили пообщаться с одним из участников коллектива, гитаристом и по совместительству режиссером телеканала "Украина" Сергеем Лысовым.
Музыкант рассказал, что выбор композиции не случайный, ведь коллектив хотел обратить внимание на серьезную проблему абьюзивных отношений.
Тема очень сложная, глубокая. Она замалчивается и нам хотелось обратить на нее внимание. Так как это, своего рода, тоже одна из тех самых сторон любви, – поделился Сергей Лысов.
Как говорит Сергей, Our Atlantic готовы к победе и с радостью представят Украину на всеевропейском уровне, но уверяет, что даже если заветное место на Евровидении займет кто-то другой – расстраиваться не будут.
Мы не ставим весь банк на этот выигрыш, мы несем свою музыку, свою историю, свой усатый фанк, а если, пританцовывая, люди будут думать о серьезных вещах – это уже победа для нас, – говорит музыкант.
По словам Лысова, сейчас музыканты делают большой акцент на то, чтобы слушатель мог познакомиться с группой, их стилем и музыкой. Можно сказать, что участие в Нацотборе – стало своеобразным толчком для творчества Our Atlantic.
Стоит отметить, что Our Atlantic достаточно нетипичный коллектив не только для Национального отбора, но и для украинского шоу-бизнеса. Кроме того, что музыканты исполняют украинский инди-поп, что большая редкость на нашей эстраде, им магическим образом удалось объединить в одной команде людей разных возрастов.
Например, Сергей старше своих коллег по сцене, но очень рад оказаться в достаточно молодом коллективе и быть на одной волне с современными движениями.
Я не из тех седых ворчунов в возрасте, которые говорят что молодежь сейчас не та. Еще какая та! Обожаю нашу молодежь! – смеясь говорит Сергей.
Сергей Лысов признается, что оказался в группе случайно и не планировал задерживаться надолго. До этого Лысов играл в рок-группе и просто взялся помочь в трудную минуту, но звезды сложились так, что сегодня он неотъемлемая часть команды Our Atlantic.
Долгое время для Сергея музыка была лишь хобби. Основная профессия музыканта – режиссура. Вот уже много лет он является режиссером телеканала "Украина" и успешно совмещает работу на телевидении с музыкой.
Я всю жизнь играю и все, кто со мной работают об этом знают. У меня прямо в студии стояла гитара и я занимался. Большой поклон команде, которая поддерживает и всегда помогает, – говорит Сергей.
Ранее свою песню для участия в Нацотборе презентовал Kalush Orchestra, ее Олег Псюк посвятил своей маме.