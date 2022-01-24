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Нацотбор на Евровидение-2022: названы имена ведущих и восьми финалистов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 13:31
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Сегодня оргкомитет вокального конкурса назвал имена финалистов Национального отбора на Евровидение-2022. Впереди участников ждет зрительское голосование
Сегодня были названы имена 27 участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины
Сегодня были названы имена 27 участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины / Фото: tv.ua, ukranews.com

Спустя неделю после оглашения лонг-листа участников Национального отбора, названы имена тех, кто вошел в финал.

Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022

  • Alina Pash
  • Cloudless
  • KALUSH Orchestra
  • LAUD
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • ROXOLANA
  • Wellboy

Финалисты "Нацотбора" на "Евровидение-2022"
Финалисты "Нацотбора" на "Евровидение-2022" / Фото: "Сегодня"

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Ведущей основной сцены стала Маша Ефросинина, а за кулисами – Тимур Мирошниченко.

Имена членов жюри пока не разглашают, поскольку не все из них ещё утверждены. Как сообщили в оргкомитете, пока эта информация остаётся в тайне из-за некоторых правовых аспектов. Однако в скором времени список тех, кто будет судить финалистов Нацотбора, будет объявлен.

Как стало известно ранее, всего на участие в конкурсе было подано 284 заявки, а среди участников не только "новички" украинской эстрады, но и вокалисты, успевшие заслужить несколько престижных наград и званий.

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Кто из этих претендентов будет представлять Украину на европейском вокальном конкурсе, станет известно 12 февраля во время прямого эфира телевизионного концерта на общественном телеканале UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2022" пройдет в городе Турине, в Италии. Грандиозный финал вокального состязания состоится на арене Pala Olimpico 14 мая.

Также ранее сообщалось о том, что финал Нацотбора в этом году будет проводить другой ведущий. Сергей Притула прокомментировал свой уход из проекта.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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