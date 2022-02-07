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Kalush Orchestra представили песню для Нацотбора на Евровидение: "Европа очень кайфует"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 14:09
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Еще одни претенденты на участие в Евровидении-2022 представили песню для Национального отбора. Группа обещает покорить европейских слушателей
KALUSH ORCHESTRA объяснил, зачем принял участие в Нацотборе.
KALUSH ORCHESTRA объяснил, зачем принял участие в Нацотборе. / Фото: пресс-служба

Коллектив Kalush Orchestra, которые признались, зачем им участие в Евровидении, наконец-то представили трек для участия в вокальном конкурсе Нацотбора.

Композицию "Stefania" группа представила 7 февраля за пять дней до финала вокального состязания.

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Фронтмен группы Kalush, Олег Псюк, рассказал, что посвятил эту песню своей маме и уверен, что она очень понравится слушателям Евровидения.

Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на Евровидении.
Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля, – написал музыкант на своей странице в Instagram.

Рэп-группа полностью настроена на победу в Национальном отборе на Евровидение.

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Но кто же будет представлять Украину на главном вокальном конкурсе в итальянском Турине мы узнаем только 12 февраля во время финала Нацотбора.

Напомним, что кроме Kalush Orchestra в финале посоревнуются еще семеро финалистов, имена которых уже известны.

Накануне стали известны имена всех членов жюри, которые помогут зрителям выбрать победителя. Первой за судейским столом оказалась Тина Кароль, следом за ней – Ярослав Лодыгин, последней судейское кресло заняла победительница "Еровидение-2016" Джамала.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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