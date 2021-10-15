Паника, радость и потеря заработка: украинские звезды по-разному пережили падение соцсетей (видео)

Как звезды пережили падение соцсетей / Фото: YouTube

Шестичасовой сбой стоил владельцу Facebook Марку Цукербергу миллиарды долларов. Акции его компании резко упали, а сам Марк опустился на пятое место в списке Forbes.

Тишина в соцсетях заставила запаниковать полмира активных интернет-пользователей.

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Я долго не понимала, что случилось, я все время перезагружала свой телефон, искала вайфай, – говорит Ассия Ахат.

А вот муж певицы Маши Фокиной на время сбоя соцсетей вообще заподозрил возлюбленную в измене после того, как не мог с ней связаться.

Муж живет в Калифорнии и мы общаемся по WhatsApp, и я немножко стрессанула, когда не смогла ему ответить, где я. Потому что в Америке он работал, как ни странно, – говорит певица и добавляет, что в итоге все разрешилось хорошо.

Маша Фокина едва не поссорилась с мужем из-за проблем с мессенджером / Фото: YouTube

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Но еще больше паники среди интернет-пользователей вызвали слухи, что соцсети исчезли навсегда.

Я как представила, что он (Инстаграм – ред.) исчезнет – мне стало грустно, ведь у меня здесь вы и почти вся жизнь, – обратилась к своим подписчикам актриса Наталка Денисенко.

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Тем временем экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова не паниковала, а наводила дома порядок:

Я подумала: боже, наконец-то у меня есть время, чтоб убрать квартиру, сложить свои вещи. Потому что всегда в таком режиме ты живешь, куда-то бежишь, опаздываешь.

Певица и блогер Анна Тринчер, у которой 1.7 миллиона подписчиков в Инстаграм, призналась: такого стресса она в жизни не испытывала.

Казалось, что сейчас надвигается зомби-апокалипсис и мы все умрем. Это твой заработок, твой бизнес, как дальше жить... Кажется, что это все закончилось и мы больше никогда не вернемся в эти соцсети. Но потом просто я отпустила мысль, отложила телефон, задумалась: ок, если не соцсети, как мне проводить время в реальном мире..., – рассказала певица.

Кто еще из звезд спокойно прожил эти шесть часов без соцсетей, а кто лишился заработка на рекламе, смотрите в сюжете:

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