Паваротти исполнилось бы 86. Как сейчас живет его вдова, которая недавно вышла замуж

Узнайте, как сейчас живет вдова Лучано Паваротти - Николетта Мантовани / Фото: Getty Images

Лучано Паваротти и Николетта Мантовани поженились в 2003 году. Разница в возрасте пары составляла 36 лет. После развода с первой супругой в 2000 году Лучано сделал предложение Николетте. В 2003 году у пары родились близнецы – сын Рикардо и дочь Аличе. К сожалению, мальчик умер после рождения.

В 2007 году Лучано Паваротти скончался после борьбы с раком желудка. Спустя 13 лет Николетта снова вышла замуж. Предлагаем узнать, чем сейчас занимается и как живет вдова легендарного итальянского тенора.

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Как сейчас живет Николетта Мантовани

В сентябре 2020 года Николетта Манотвани вышла замуж за своего возлюбленного, финансового советника, Альберто Тиранелли. До свадьбы они были вместе девять месяцев. Пара поженилась в базилике Сан-Антонио-да-Падуя в Болонье 20 сентября 2020 года.

Они провели вместе локдаун в Италии, после чего влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга и сыграли свадьбу.

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли / Фото: Getty Images

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Несмотря на то, что Николетта снова обрела свое счастье, она продолжает помнить своего первого супруга и чтит его память, принимая участия в культурных и благотворительных мероприятиях в его честь.

Николетта Мантовани на премьере фильма "Паваротти". 2019 год, Мадрид, Испания / Фото: Getty Images

Николетта – президент Итальянского Фонда имени Лучано Паваротти, который помогает молодым и талантливым певцам по всему миру и устраивает мероприятия в память о мэтре. К слову, когда-то 23-летняя Мантовани пришла в Фонд работать секретарем, благодаря чему и познакомилась с легендарным тенором.

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Николетта Мантовани на Римском кинофестивале в 2019 году / Фото: Getty Images

Николетта также курирует работу музея Лучано Паваротти в Модене, родном городе артиста. В этом доме тенор провел свои последние годы жизни. После его смерти из коттеджа было решено сделать музей.

Это не только место, где он жил, но это зеркало его личности, его вкусов, его характера. В этом месте до сих пор повсюду говорят о Лучано, – делится Николетта в интервью изданию Museum Week.

Дом-музей Лучано Паваротти в Модене, Италия / Фото: instagram.com/casamuseolucianopavarotti/

Николетта активно принимает участие во всех мероприятиях Фонда, будь это творческие вечера, лекции или концерты.

Дочь Лучано Паваротти и Николетты Мантовани

Сейчас Аличе уже 18 лет. Как отмечают поклонники легендарного тенора, девушка выросла и очень похожа на своего отца.

Как пишет Oggi.it, несмотря на то, что Паваротти был оперным исполнителем, его дочь обожает рок. Мать Николетту девушка называет "самой важной женщиной в жизни", а покойного отца – "легендой".

Девушка с отличием окончила среднюю школу Марко Мингетти в Болонье и собирается изучать международные отношения.

Аличе Паваротти и Николетта Мантовани / Фото: instagram.com/nicolettamantovani

Аличе присутствовала на свадьбе своей мамы в 2020 году.

Николетта была второй женой Паваротти и на момент их знакомства изучала естественные науки в университете. До Николетты тенор был женат на своей первой жене Адуа Верони с 1961 по 2000 год, и у них было три дочери: Лоренца, Кристина и Джулиана.

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