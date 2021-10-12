Паваротті виповнилося б 86. Як зараз живе його вдова, яка нещодавно вийшла заміж

Дізнайтеся, як зараз живе вдова Лучано Паваротті - Ніколетта Мантовані / Фото: Getty Images

Лучано Паваротті та Ніколетта Мантовані одружилися в 2003 році. Різниця у віці пари становила 36 років. Після розлучення з першою дружиною у 2000 році Лучано зробив пропозицію Ніколетті. У 2003 році у пари народилися близнюки – син Рікардо і дочка Аліче. На жаль, хлопчик помер після народження.

У 2007 році Лучано Паваротті помер після боротьби з раком шлунку. Через 13 років Ніколетта знову вийшла заміж. Пропонуємо дізнатися, чим зараз займається і як живе вдова легендарного італійського тенора.

Реклама

Як зараз живе Ніколетта Мантовані

У вересні 2020 року Ніколетта Манотвані вийшла заміж за свого коханого, фінансового радника, Альберто Тіранеллі. До весілля вони були разом дев'ять місяців. Пара одружилася в базиліці Сан-Антоніо-да-Падуя в Болоньї 20 вересня 2020 року.

Вони провели разом локдаун в Італії, після чого закохані зрозуміли, що не можуть жити одне без одного і зіграли весілля.

Ніколетта Мантовані і Альберто Тінареллі / Фото: Getty Images

Реклама

Незважаючи на те, що Ніколетта знову знайшла своє щастя, вона продовжує пам'ятати свого першого чоловіка і шанує його пам'ять, приймаючи участі в культурних і благодійних заходах на його честь.

Ніколетта Мантовані на прем'єрі фільму "Паваротті". 2019 рік, Мадрид, Іспанія / Фото: Getty Images

Ніколетта – президентка Італійського Фонду імені Лучано Паваротті, який допомагає молодим і талановитим співакам по всьому світу і влаштовує заходи в пам'ять про метра. До слова, колись 23-річна Мантовані прийшла до Фонду працювати секретаркою, завдяки чому і познайомилася з легендарним тенором.

Реклама

Ніколетта Мантовані на Римському кінофестивалі в 2019 році / Фото: Getty Images

Ніколетта також курирує роботу музею Лучано Паваротті в Модені, рідному місті артиста. В цьому будинку тенор провів свої останні роки життя. Після його смерті з котеджу було вирішено зробити музей.

Це не тільки місце, де він жив, але це дзеркало його особистості, його смаків, його характеру. У цьому місці досі всюди говорять про Лучано, – ділиться Ніколетта в інтерв'ю виданню Museum Week.

Будинок-музей Лучано Паваротті в Модені, Італія / Фото: instagram.com/casamuseolucianopavarotti/

Ніколетта активно бере участь у всіх заходах Фонду, будь це творчі вечори, лекції або концерти.

Дочка Лучано Паваротті та Ніколетти Мантовані

Зараз Аліче вже 18 років. Як зазначають шанувальники легендарного тенора, дівчина виросла і дуже схожа на свого батька.

Як пише Oggi.it, незважаючи на те, що Паваротті був оперним виконавцем, його дочка обожнює рок. Мати Ніколетту дівчина називає "найважливішою жінкою в житті", а покійного батька – "легендою".

Дівчина з відзнакою закінчила середню школу Марко Мінгетті в Болоньї і збирається вивчати міжнародні відносини.

Аліче Паваротті та Ніколетта Мантовані / Фото: instagram.com/nicolettamantovani

Аліче була присутня на весіллі своєї мами в 2020 році.

Ніколетта була другою дружиною Паваротті і на момент їхнього знайомства вивчала природничі науки в університеті. До Ніколетти тенор був одружений зі своєю першою дружиною Адуа Вероні з 1961 по 2000 рік, і у них було три дочки: Лоренца, Крістина і Джуліана.

Інші новини: