Переборовшая рак писательница Дарья Донцова снова сражается с болезнью

Писательница опять сражается с болезнью / Фото: скриншот, Инстаграм Дарьи Донцовой

Знаменитая писательница в эфире шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, которое выйдет в эфир 19 февраля, поделилась непростой новостью: у нее опять проблемы со здоровьем.

По словам Дарьи Донцовой, спустя 24 года ей опять приходится вести борьбу за жизнь.

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Звоночек звякнул, а раз он звякнул, значит, надо его проверить. Меня охватил такой ужас! Будем лечиться. Как-то у нас не принято впадать в истерику.

Дарья Донцова / Фото: Инстаграм Дарьи Донцовой

В эфире шоу "Секрет на миллион", увидев слезы Кудрявцевой, писательница заверила: "Лерочка, все хорошо, мы живы!".

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Напомним, 24 года назад в Дарьи Донцовой была диагностирована четвертая стадия рака груди. Она прошла 18 курсов химиотерапии, а также четыре сложнейшие операции. Но в итоге ей удалось победить болезнь. С тех пор она регулярно проводит обследования, чтобы не пропустить изменениями в организме. И теперь, похоже, проблема опять вернулась.

Дарья Донцова не теряет надежду, а поклонники желают знаменитой писательнице крепкого здоровья!

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Коротко о Дарье Донцовой

Дарья Донцова (настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова, в девичестве Васильева) — популярная русская писательница, сценаристка, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре "иронический детектив".

Многие годы ее называют первой в рейтинге авторов взрослой художественной литературы по суммарному тиражу издаваемых книг в год в РФ.

Свои первые 3 романа она издала, находясь в больнице, в 1999 году. Это романы "Крутые наследнички", "За всеми зайцами" и "Дама с коготками" из цикла "Любительница частного сыска Даша Васильева".

У Донцовой снова проблемы со здоровьем / Фото: Инстаграм Дарьи Донцовой

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