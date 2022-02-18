Танец с принцессой Дианой и личные самолеты: интересные факты биографии именинника Джона Траволты

18 февраля знаменитому голливудскому актеру Джону Траволте исполняется 68 лет. С удовольствием предлагаем вам вспомнить некоторые факты из его биографии

Сегодня Джону Траволте исполняется 68 лет / Фото: Getty Images

Джон Траволта – культовый голливудский актер. Вы точно его видели во множестве картин. Это любимые миллионами – "Бриолин", "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботнего вечера", "Ночи в стиле буги", "Без лица" "Команда 49: Огненная лестница", "Основные цвета" и многие другие. И пока актер принимает многочисленные поздравления, мы предлагаем вашему вниманию материал о некоторых фактах биографии Траволты, которые вы могли не знать.

Джон Траволта / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Интересные факты биографии Джона Траволты

У Джона Траволты намешано несколько кровей. Так, его отец – итальянец, а мама – ирландка. Сам актер говорит, что больше всего на него повлияла именно ирландская культура, хотя Траволту нередко называют "американским итальянцем".

Будущий актер впервые попал на занятия по танцам в 6 лет. Многие отмечали его пластичность, уверенность и кураж во время танцев. Как вы знаете, танцевальные умения очень помогли Траволте в актерской профессии.

Первой работой в кино за деньги для 16-летнего Джона стало участие в мюзикле Bye Bye Birdie.

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Увлечение кино и танцами стало причиной того, что в 1971 году он бросил школу.

Траволта в фильме "Бриолин"

Спустя 6 лет на экраны вышел фильм "Лихорадка субботнего вечера", который стал для Траволты пропуском в "большую лигу". За роль, кстати, его впервые номинировали на "Оскар".

Родители воспитывали Джона Траволту в католичестве, но в 1975 году, прочитав книгу "Дианетика", он навсегда вошел в сайентологию.

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Рост актера – 187 сантиметров, а вес – 80 килограмм.

Известно, что актер терпеть не может диеты, поэтому, когда ему нужно быть в хорошей форме, он просто съедает половину от привычной порции.

Свою первую большую любовь Джон Траволта встретил на съемках фильма "Под колпаком" в 1976 году. Там он встретил актрису Дайану Хайленд, с которой они играли мать и сына. Женщина была на 18 лет старше него. Но в жизни между ними пробежала искра. Но любовь закончилась трагедией: через год актриса скончалась от рака буквально на руках Траволты.

Джон Траволта и Дайана Хайленд / скриншот

Любимый фильм Джона Траволты – "Мужчина и женщина" Клода Лелуша, который вышел в 1966 году.

Настоящий поворотом в карьере Джона Траволты стало участие в фильме "Криминальное чтиво", который вышел на экраны в 1994 году и пополнил списки лучших фильмов всех времен. Ну, а легендарный танец Траволты с актрисой Умой Турман – хит до сих пор.

Джон Траволта играл женщину. Это был мюзикл "Лак для волос". Артисту пришлось также носить тяжелый утолщающий костюм.

Незабываемым моментом в жизни Траволты был танец с принцессой Дианой! Это случилось во время приема у Рональда Рейгана в Белом доме. Известно, что леди Ди была в восторге от Джона. Позже актер признавался, что танец с принцессой Дианой – один из самых значимых моментов в его жизни.

Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Он также лицензированный пилот, в его коллекции 5 разных самолетов.

В 1991 году Джон Траволта женился на американской актрисе и модели Келли Престон в 1991 году. Свадьба была проведена в соответствии с сайентологическими обрядами.

Пара пережила трагедию. В 2009 году их старший сын Джетт погиб в 16-летнем возрасте в результате внезапного эпилептического припадка.

Через год у пары родился Сын Бенджамин. Также у малыша есть старшая сестра Элла Блю.

Не раз в СМИ судачили о том, что Джон Траволта – гей, более того, сразу несколько мужчин рассказывали журналистам о домогательствах со стороны актера. Актер предпочитает не комментировать подобные слухи.

В 2020-м году семья Джона Траволты пережила трагедию: жена артиста – Келли Престон – скончалась от рака груди.

На Голливудской "Алее Славы" вы можете найти звезду Траволты.

Джон Траволта удостоился звезды / Фото: Getty Images

Джон Траволта также известен как писатель. Под его авторством вышло несколько книг-коучей. Также он выпускает работы для сайентологов, но они не для широких масс.

В последние годы Траволта еще и завсегдатай интернет-мемов. Вы точно видели gif-анимацию с изображением растерянного Винсента Веги.

Траволта стал мемом

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