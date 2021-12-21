Первые финансы на запись песню "Гуси" он получил из моих рук: Кароль рассказала о сотрудничестве с Wellboy

Тина Кароль соучаствует в продюсировании WELLBOY

Тина Кароль известна как самостоятельная певица. Только за последний год исполнительница смогла удивить поклонником двумя альбомами, новым шоу и успешными проектами. К слову, Кароль обижена, что ее творческих успехов не заметили на премии Yuna-2022.

Как оказалось, Тина могла бы быть и успешным продюсером. В интервью "КП в Украине" певица рассказала о том, что помогает Юрию Бардашу в раскрутке молодого артиста Wellboy.

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По словам певицы, пока она не готова брать на себя ответственность за другого артиста и уверена, что с приобретением популярности продюсер может потерять контроль над своим подопечным.

Быть продюсером – это в первую очередь моральная ответственность, к которой я не готова...Я готова соучаствовать. Как например, с Wellboy. Я соучаствую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее нахожусь в долевом участии, – рассказала исполнительница.

О том, что Кароль сотрудничает с Антоном Вельбоем ни она, ни он старались не афишировать. Но как стало известно, именно Кароль дала первые деньги на создание первого хита артиста.

Изначально, первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы вместе решили двигаться. Но я сразу Бардашу сказала – ты заявляешь, что его продюсер, я только соучаствую, – рассказала Тина.

Напомним, что украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал о том, как ему работалось с Тиной Кароль в начале ее карьеры.