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Известный продюсер сорвал запись песни Кароль и выгнал ее из студии: "Что-то начала мямлить"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 10:10
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Известный украинский саунд-продюсер Владимир Бебешко в новом интервью рассказал о работе со звездами
Владимир Бебешко рассказал о работе с Тиной Кароль
Владимир Бебешко рассказал о работе с Тиной Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Владимир Бебешко занимался аранжировкой песен группы "ВИАГра", был музыкальным советником Натальи Могилевской, Кузьмы Скрябина. Сотрудничал с Лолитой, был продюсером Милы Нитич, с которой ему не удалось разойтись мирно. Владимир не скрывает, что с ним работать сложно. Саунд-продюсер всегда говорит что думает.

Я не церемонился с ними. Лолита заходила в студию и говорила: "Вова, ты меня ругай, ругай меня. Можешь даже матом, меня это возбуждает". У меня был свой подход к ним, я знал, как вытащить эмоцию, – сказал Бебешко в интервью ЖВЛ.

Владимир Бебешко рассказал о работе с Тиной Кароль
Владимир Бебешко рассказал о работе с Тиной Кароль / Фото: скриншот

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Когда Тина Кароль только начинала покорять шоу-бизнес, Бебешко выгнал ее из студии звукозаписи и сорвал запись песни "Намалюю тобі зорі".

Что-то начала мямлить и мимо текста. Я говорю: "Таня, иди домой, выучи". Говорю: "Я не могу это слушать". Она обиделась, ушла прочь и до сих пор она это помнит, мы с ней смеемся, – рассказа саунд-продюсер.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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