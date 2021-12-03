Дантес разделся и облил фанатов шампанским на первом сольном концерте

Владимир Дантес выступил на первом сольном концерте / Фото: Инстаграм

Еще осенью Владимир Дантес, который назвал лучших украинских стендап-комиков, анонсировал свой первый сольник - он должен был состояться только второго декабря. Из-за полного солтаута организаторы решили провести еще и дополнительный концерт.

На выступлении артиста поддерживала семья: мама, которая пришла еще задолго до начала, и жена Надя Дорофеева. Среди друзей Дантес пригласил Дмитрия Монатика, своего бывшего продюсера Наталью Могилевскую и Алексея Дурнева.

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На концерт Дантеса пришло много поклонников / Фото: Инстаграм

В анонсе организаторы указали, что "это первый концерт Дантеса, на котором он споет". Причем спел не только знакомые хиты "Грустные танцы", "SASHA", "Если бы", но и выступил с уже известным треком со времен Фабрики звезд "Девочка Оля".

На сольнике DANTES появился в красных штанах на подтяжках, с макияжем и с сережкой, которую подарила мама. Не обошлось и без голого торса, который певец продемонстрировал под песню "Девочка", посвященную Наде Дорофеевой.

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Фото: Instagram

Концерт прошел с элементами стендапа, с шутками о "додошатах и маленьких дантесиках". Во время исполнения Владимир взобрался на барную стойку и поливал зрителей игристым.

Судя по отзывам, поклонники остались довольны:

Фото: Instagram

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