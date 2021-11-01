Дантес-стендапер: 5 выступлений украинских комиков, которые рекомендует певец-юморист

Стендап в Украине развивается очень активно. Люди открывают для себя все больше талантливых комиков, да и само направление становится все более профессиональным, чем любительским

Лучшие выступления украинских стендап-комиков - подборка / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Владимир Дантес, супруга которого, Надя Дорофеева, снялась для Vogue, презентовал YouTube-шоу StandUp 380, основная цель которого – познакомить со стендапом более широкую аудиторию.

Как мне кажется, стендап в Украине сильно недооценен. Нам очень не хватает свободного юмора без правок. Когда мы работали над проектом, мы поняли, что это не телевизионный формат – он просто не пройдет цензуру. Поэтому мы и решили, что площадка YouTube – отличное для него место, свободное и справедливое: он сам продвигает классный контент. А его в этой сфере у нас много – просто аудитория о нем не знает, – поделился с нами нам Дантес.

"Сегодня" пообщались с Владимиром и решили спросить у него, какие монологи украинских комиков он может посоветовать к просмотру, чтоб глубже нырнуть в тему стендапа. Что у нас получилось – читайте в подборке!

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Василий Байдак – "Стендап про риелторов, деревню и помидоры"

Василий – украинский комик, актер "Инародного театра абсурда "Воробушек". Известен своим абсурдным юмором и скетчами.

Васю я знаю дольше остальных. Мы сдружились после "Лиги Смеха" особенно – и сейчас я поддерживаю его проекты, участвую в их импровизациях и мне очень нравится странный юмор Воробушка. Уточню: он странный для большинства, но для меня он необычный, нелогичный, но тем и интересный, – говорит Дантес.

По словам Владимира, Вася очень крут в импровизации. Иногда он может даже забыть текст монолога, но зритель может даже не заметить этого.

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Алексей Ральников – "StandUp 380"

Леша – сценарист и комик, который занимается юмором с 2009 года. Как говорит сам Леша: стендап – это хобби и дело для души, а сценарии – это работа.

У Леши двое детей. Он не знал, что делать, когда появился первый ребенок, поэтому не растерялся и решил сделать и второго :) Из-за этого Леша набрал на себя столько работы, что ему достаточно сложно справляться с ее количеством. И именно от этого сопротивления с миром у него и получаются смешные монологи – он воспринимает все удары судьбы через призму юмора, – говорит Дантес.

Дантес называет юмор Ральникова "колким, семейным". Согласно отзывам тех, кто слушал стендапы Леши, комику всегда удается попасть "в яблочко".

(Выступление Леши – с 7:42)

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Наташа Гарипова – "Вам будет за себя стыдно"

Наташа в юморе больше 10 лет. Сама она называет себя обычной девочкой, которая пережила войну, лагерь для беженцев, переезд из другой страны, голод, раннюю смерть отца и высшее образование в нашей стране, но осталась адекватной и жизнерадостной.

Наташа – самая смелая комикесса из всех, кого знаю. Во-первых, она в юморе уже очень давно. Во-вторых, она не отворачивается от сферы и продолжает писать монологи, выступать и воспитывать культуру стендапа в Украине. Кому-то может показаться, что она шутит довольно жестко, но друзья, жизнь тоже не такая уж и легкая. Поэтому круто, когда есть человек, который может сказать правду-матку, – утверждает Владимир.

Коля Зырянов – "Стендап LNJ"

Коля – украинский стендап-комик родом из Днепра. Участвовал во многих юмористических форматах, в том числе и "Открытый микрофон на ТНТ". Сейчас является одним из "Львы на Джипе".

Коля – классный комик и душа компании. Когда он выходит на сцену, зрителю кажется, что он за большим общим столом в теплой атмосфере. Он такой массовик-затейник и сразу становится своим в доску – тебе сразу хочется с ним подружиться. Его юмор очень понятный каждому зрителю, поэтому людям и мне нравятся его монологи, – говорит Владимир Дантес.

(Выступление Коли – с 16:50)

Бекир Мамедиев – "Сольный стендап-концерт"

Бекир – крымский татарин и очень талантливый комик. Все, кто знали его до 18 лет, до сих пор не могут поверить, что он придумывает шутки. Бекир ушел из IT, куда все так стремятся попасть, чтобы заниматься юмором.

Бекир – безумно талантливый сценарист и комик, и он очень много пишет: сериалы, передачи, ивенты. У него такой очень интеллигентный, интеллектуальный юмор, хотя проскакивают и более жесткие и хлесткие шуточки. Он не боится острых тем, например, политических, и это мне очень импонирует, – признается Дантес.

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