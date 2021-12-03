Дантес роздягся і облив фанатів шампанським на першому сольному концерті

Володимир Дантес виступив на першому сольному концерті / Фото: Инстаграм
Ще восени Володимир Дантес, який назвав найкращих українських стендап-коміків, анонсував свій перший сольник – він мав відбутися лише другого грудня. Через повний солтаут організатори вирішили провести ще й додатковий концерт.
На виступі артиста підтримувала сім'я: мама, яка прийшла ще задовго до початку, та дружина Надя Дорофєєва. Серед друзів Дантес запросив Дмитра Монатика, свого колишнього продюсера Наталю Могилевську та Олексія Дурнєва.
В анонсі організатори вказали, що " це перший концерт Дантеса, на якому він заспіває". Причому заспівав не лише знайомі хіти "Сумні танці", "SASHA", "Якби", але й виступив із уже відомим треком з часів Фабрики зірок "Дівчинка Оля".
На сольнику DANTES з'явився у червоних штанах на підтяжках, з макіяжем та із сережкою, яку подарувала мама. Не обійшлося і без голого торсу, який співак продемонстрував під пісню "Дівчинка", присвячену Наді Дорофєєвій
Концерт пройшов з елементами стендапу, з жартами про "додошат та маленьких дантесиків". Під час виконання Володимир піднявся на барну стійку і полив глядачів ігристим.
Судячи з відгуків, шанувальники залишилися задоволеними:
Читайте також:
- На хліб заробить і дружину на море звозить: мама Дантеса закликала всіх прийти на концерт сина (відео).
- Ми цим уже не займаємося: Дорофєєва зізналася, що їхні стосунки з Дантесом змінилися.