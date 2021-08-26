Песни Кузьмы Скрябина оценили в 44 грн – новые детали о скандале за наследие певца

Мама Кузьмы Скрябина рассказала новые детали скандала с песнями певца / Фото: Скриншот из YouTube
Мама Скрябина обвинила лейбл в похищении авторских прав на творчество музыканта и блокировку песен Кузьмы в Youtube. Андрей Пасичник назвал ложью и отметил, что компания выплачивала семье Кузьмы роялти. Владелец Moon Records добавил, что лейбл всегда работал честно и попросил маму музыканта не дезинформировать общественность.
В интервью "Гордон" Ольга Кузьменко отметила, что за три года, когда песни Кузьмы активно звучали на телевидении и по радио, авторские отчисления были маленькими или их вовсе не было.
С 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года авторские отчисления составили 1446 грн, или 44 грн в месяц.
А за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн, за третий квартал роялти – 0 грн...Светлана (супруга Кузьмы) долго не говорила мне об этой ситуации, но потом все же поделились. А я не могу спокойно наблюдать, как грабят близких людей Андрея, – рассказала мама Скрябина.
Долгое время Ольга Кузьменко добивается, чтобы ей показали отчеты дистрибьюторов, но пока безрезультатно. Сейчас открыто уголовное дело, которое расследуется по статье "мошенничество", но есть большие проблемы из-за препятствованию следствию.
Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты. Насколько мне известно, отчеты в Украине могут и не хранить, а держать их в России или в Чехии, – рассказала мама Кузьмы.
Отреагировала Ольга Михайловна и на слова Андрея Пасичника, что права на песни "Скрябина" принадлежат не только наследникам певца.
Она рассказала, что изначально владелец лейбла Moon Records начал подговаривать парней из существующей группы оспорить авторство на песни ее сына. Но музыканты были на стороне семьи Скрябина и попросили не втягивать в эту историю. Чуть позже Пасичник обратился к артистам старого состава "Скрябина".
Ольга Кузьменко рассказала, что на песни Кузьмы Скрябина претендуют четыре человека – Сергей Гера, Андрей Пидлужный, Ростислав Домишевский и Юлия Лорд.
Мама Кузьмы задается вопросом, почему музыканты не предъявляли никаких прав пока певец был жив.
Напомним, Кузьму "оживили" для праздничного концерта ко Дню Независимости: