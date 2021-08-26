Песни Кузьмы Скрябина оценили в 44 грн – новые детали о скандале за наследие певца

Мама Кузьмы Скрябина рассказала новые детали скандала с песнями певца / Фото: Скриншот из YouTube

Мама Скрябина обвинила лейбл в похищении авторских прав на творчество музыканта и блокировку песен Кузьмы в Youtube. Андрей Пасичник назвал ложью и отметил, что компания выплачивала семье Кузьмы роялти. Владелец Moon Records добавил, что лейбл всегда работал честно и попросил маму музыканта не дезинформировать общественность.

В интервью "Гордон" Ольга Кузьменко отметила, что за три года, когда песни Кузьмы активно звучали на телевидении и по радио, авторские отчисления были маленькими или их вовсе не было.

Мама Кузьмы Скрябина рассказала, что украинский лейбл пытается удалить YouTube канал сына / Фото: скриншот

С 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года авторские отчисления составили 1446 грн, или 44 грн в месяц.

А за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн, за третий квартал роялти – 0 грн...Светлана (супруга Кузьмы) долго не говорила мне об этой ситуации, но потом все же поделились. А я не могу спокойно наблюдать, как грабят близких людей Андрея, – рассказала мама Скрябина.

Долгое время Ольга Кузьменко добивается, чтобы ей показали отчеты дистрибьюторов, но пока безрезультатно. Сейчас открыто уголовное дело, которое расследуется по статье "мошенничество", но есть большие проблемы из-за препятствованию следствию.

Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты. Насколько мне известно, отчеты в Украине могут и не хранить, а держать их в России или в Чехии, – рассказала мама Кузьмы.

Отреагировала Ольга Михайловна и на слова Андрея Пасичника, что права на песни "Скрябина" принадлежат не только наследникам певца.

Мама Кузьмы Скрябина ответила на обвинения Андрея Пасичника / Фото: Скриншот из YouTube

Она рассказала, что изначально владелец лейбла Moon Records начал подговаривать парней из существующей группы оспорить авторство на песни ее сына. Но музыканты были на стороне семьи Скрябина и попросили не втягивать в эту историю. Чуть позже Пасичник обратился к артистам старого состава "Скрябина".

Ольга Кузьменко рассказала, что на песни Кузьмы Скрябина претендуют четыре человека – Сергей Гера, Андрей Пидлужный, Ростислав Домишевский и Юлия Лорд.

Мама Кузьмы задается вопросом, почему музыканты не предъявляли никаких прав пока певец был жив.

Напомним, Кузьму "оживили" для праздничного концерта ко Дню Независимости: