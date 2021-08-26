Пісні Кузьми Скрябіна оцінили в 44 грн – нові деталі про скандал за спадщину співака

Мама Кузьми Скрябіна розповіла нові деталі скандалу з піснями співака / Фото: Скріншот з YouTube
Мама Скрябіна звинуватила лейбл у викраденні авторських прав на творчість музиканта і блокування пісень Кузьми в YouТube. Андрій Пасічник назвав все брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно, і попросив маму музиканта не дезінформувати громадськість.
В інтерв'ю виданню "Гордон" Ольга Кузьменко зазначила, що за три роки, коли пісні Кузьми звучали на телебаченні та радіо, авторські відрахування були маленькими або їх зовсім не було.
З 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року авторські відрахування становили 1146 грн, або 44 грн на місяць.
А за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн, за третій квартал роялті – 0 грн... Світлана (дружина Кузьми) довго не говорила мені про цю ситуацію, але потім все ж поділилася. А я не можу спокійно спостерігати, як грабують близьких людей Андрія, – розповіла мама Скрябіна.
Довго Ольга Кузьменко домагається, щоб їй показали звіти дистриб'юторів, але поки що безрезультатно. Нині відкрито кримінальну справу, яку розслідують за статтею "Шахрайство", але є великі проблеми через перешкоджання слідству.
Проблема в тому що звіти щодо відрахувань не відкривають навіть слідчим. Це затягує розгляд. Тому складно називати якісь дати. Як мені відомо, звіти в Україні можуть і не зберігати, а тримати їх у Росії або в Чехії, – розповіла мама Кузьми.
Відреагувала Ольга Михайлівна і на слова Андрія Пасічника, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака.
Вона розповіла, що спочатку власник лейблу Moon Records почав підмовляти хлопців з групи, що існує, оскаржити авторство на пісні її сина. Але музиканти були на боці родини Скрябіна і попросили не втягувати їх у цю історію. Трохи пізніше Пасічник звернувся до артистів старого складу "Скрябіна".
Ольга Кузьменко розповіла, що на пісні Кузьми Скрябіна претендують чотири людини – Сергій Гера, Андрій Підлужний, Ростислав Домішевський і Юлія Лорд.
Мама Кузьми запитує, чому музиканти не висували ніяких прав, поки співак був живий.
Нагадаємо, Кузьму "оживили" для святкового концерту до Дня Незалежності: