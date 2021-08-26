Пісні Кузьми Скрябіна оцінили в 44 грн – нові деталі про скандал за спадщину співака

Мама Кузьми Скрябіна розповіла нові деталі скандалу з піснями співака / Фото: Скріншот з YouTube

Мама Скрябіна звинуватила лейбл у викраденні авторських прав на творчість музиканта і блокування пісень Кузьми в YouТube. Андрій Пасічник назвав все брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно, і попросив маму музиканта не дезінформувати громадськість.

В інтерв'ю виданню "Гордон" Ольга Кузьменко зазначила, що за три роки, коли пісні Кузьми звучали на телебаченні та радіо, авторські відрахування були маленькими або їх зовсім не було.

Мама Кузьми Скрябіна розповіла, що український лейбл намагається видалити YouTube-канал сина / Фото: скриншот

З 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року авторські відрахування становили 1146 грн, або 44 грн на місяць.

А за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн, за третій квартал роялті – 0 грн... Світлана (дружина Кузьми) довго не говорила мені про цю ситуацію, але потім все ж поділилася. А я не можу спокійно спостерігати, як грабують близьких людей Андрія, – розповіла мама Скрябіна.

Довго Ольга Кузьменко домагається, щоб їй показали звіти дистриб'юторів, але поки що безрезультатно. Нині відкрито кримінальну справу, яку розслідують за статтею "Шахрайство", але є великі проблеми через перешкоджання слідству.

Проблема в тому що звіти щодо відрахувань не відкривають навіть слідчим. Це затягує розгляд. Тому складно називати якісь дати. Як мені відомо, звіти в Україні можуть і не зберігати, а тримати їх у Росії або в Чехії, – розповіла мама Кузьми.

Відреагувала Ольга Михайлівна і на слова Андрія Пасічника, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака.

Мама Кузьми Скрябіна відповіла на звинувачення Андрія Пасічника / Фото: Скріншот з YouTube

Вона розповіла, що спочатку власник лейблу Moon Records почав підмовляти хлопців з групи, що існує, оскаржити авторство на пісні її сина. Але музиканти були на боці родини Скрябіна і попросили не втягувати їх у цю історію. Трохи пізніше Пасічник звернувся до артистів старого складу "Скрябіна".

Ольга Кузьменко розповіла, що на пісні Кузьми Скрябіна претендують чотири людини – Сергій Гера, Андрій Підлужний, Ростислав Домішевський і Юлія Лорд.

Мама Кузьми запитує, чому музиканти не висували ніяких прав, поки співак був живий.

Нагадаємо, Кузьму "оживили" для святкового концерту до Дня Незалежності: