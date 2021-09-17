Петросян умилил Сеть фото с молодой супругой и маленьким сыном: Милая семья

Евгений Петросян впервые за долгое время опубликовал фото с маленьким сыном / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вчера Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. В честь праздника его супруга поделилась редкой семейной фотографией. Юморист тоже решил порадовать подписчиков новым фото с супругой и маленьким сыном, которому сейчас полтора года

В Instagram юморист опубликовал кадр из фотосессии, сделанной в загородном доме.

Жизнь продолжается, – подписал снимок Евгений Петросян.

Евгений Петросян со своей семьей / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В комментариях многие не скрывали восторга от такого редкого семейного снимка.

"Какой вы счастливый человек! Продлили себе молодость, желание жить и творить. Ежеминутного счастья вам и кайфа!"

"Какая теплая фотография! Атмосфера зашкаливает!"

"Милая семья"

Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

После того как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, посыпались возмущенные комментарии общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, кто-то пишет, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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