Петросян розчулив Мережу фото з молодою дружиною і маленьким сином: Мила сім'я

Євген Петросян вперше за довгий час опублікував фото з маленьким сином / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Вчора Євгену Петросяну виповнилося 76 років. На честь свята його дружина поділилася рідкісної сімейної фотографією . Гуморист теж вирішив порадувати підписників новим фото з дружиною і маленьким сином, якому зараз півтора року
У Instagram гуморист опублікував кадр з фотосесії, зробленої в заміському будинку.
Життя триває, – підписав знімок Євген Петросян.
У коментарях багато хто не приховував захвату від такого рідкісного сімейного знімка.
- "Яка ви щаслива людина! Продовжили собі молодість, бажання жити і творити. Щохвилинного щастя вам і кайфу!"
- "Яка тепла фотографія! Атмосфера зашкалює!"
- "Мила сім'я"
Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна
Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якою ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року в Євгена та Тетяни народився син Ваган.
Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгену в онуки і така різниця в віці неприйнятна.
Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише подеколи Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.
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