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Молодая супруга Петросяна в честь его дня рождения показала редкое семейное фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 10:33
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Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала впервые за долгое время опубликовала совместное фото с супругом Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова поделилась фото с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова поделилась фото с Евгением Петросяном / Фото: instagram.com/bruhunova

Сегодня Евгению Петросяну исполняется 76 лет.Хоть его 32-летняя супруга Татьяна Брухунова и не публикует семейные фото у себя в соцсетях, но в честь дня рождения юмориста решила сделать исключение.

С днем рождения, Волшебник! – подписала редкое совместное фото Брухунова.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

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В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.

  • "Прекрасная пара, любящая, искренняя, вдохновляющая! Любви на долгие годы".
  • "Какая атмосферная и живая фотография! Восхитительно! Долгих лет в любви Евгению Вагановичу!"
  • "Волшебник и его Муза. С днем рождения! Любви, тепла и творчества".

Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна:

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

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Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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