Молодая супруга Петросяна в честь его дня рождения показала редкое семейное фото

Сегодня Евгению Петросяну исполняется 76 лет.Хоть его 32-летняя супруга Татьяна Брухунова и не публикует семейные фото у себя в соцсетях, но в честь дня рождения юмориста решила сделать исключение.
С днем рождения, Волшебник! – подписала редкое совместное фото Брухунова.
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.
- "Прекрасная пара, любящая, искренняя, вдохновляющая! Любви на долгие годы".
- "Какая атмосферная и живая фотография! Восхитительно! Долгих лет в любви Евгению Вагановичу!"
- "Волшебник и его Муза. С днем рождения! Любви, тепла и творчества".
Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна:
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.
После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.
Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.
Другие новости о паре:
- Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике.
- Молодая супруга Евгения Петросяна удивила неожиданным нарядом.