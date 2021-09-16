Молодая супруга Петросяна в честь его дня рождения показала редкое семейное фото

Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала впервые за долгое время опубликовала совместное фото с супругом Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова поделилась фото с Евгением Петросяном / Фото: instagram.com/bruhunova

Сегодня Евгению Петросяну исполняется 76 лет.Хоть его 32-летняя супруга Татьяна Брухунова и не публикует семейные фото у себя в соцсетях, но в честь дня рождения юмориста решила сделать исключение.

С днем рождения, Волшебник! – подписала редкое совместное фото Брухунова.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян / Фото: instagram.com/bruhunova

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В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.

"Прекрасная пара, любящая, искренняя, вдохновляющая! Любви на долгие годы".

"Какая атмосферная и живая фотография! Восхитительно! Долгих лет в любви Евгению Вагановичу!"

"Волшебник и его Муза. С днем рождения! Любви, тепла и творчества".

Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна:

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

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Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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