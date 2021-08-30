Певица Jerry Heil стала первой украинкой, победившей в известном музыкальном онлайн-конкурсе

Jerry Heil победила в международном онлайн-конкурсе Djooky Music Awards / Фото: instagram.com/thejerryheil
Основатели The Djooky Music Awards: Андрей Даховский, который долгие годы был представителем мейджор-лейбла Universal Music в Украине и Брайан Малуф, мультиплатиновый продюсер, работал со многими мировыми звездами, такими как Madonna, Queen, Майкл Джексон и другими.
Jerry Heil, которая ранее представила совместную песню с Анной Тринчер, призналась, что находится в "тихом шоке" от победы. В Instagram девушка поблагодарила своих поклонников за поддержку.
За все время в Djooky Music Awards уже приняли участие более 13 000 музыкантов из 125 стран, а общее количество зарегистрированных пользователей платформы насчитывает 150 000.
Как выбирают победителя?
Djooky Music Awards происходит ежеквартально: Jerry Heil стала победительницей летнего сезона, Summer 2021 Season. Участники регистрируются, подают свои песни на конкурс, за которые должны голосовать другие пользователи онлайн-платформы Djooky. При этом искусственная "накрутка голосов" жестко карается – и таких участников сразу дисквалифицируют.
По результатам голосования победитель того или иного "сезона" получает денежное вознаграждение в размере 20 000 долларов или путешествие в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются топ-звезды мирового музыкального шоу-бизнеса.
Еще несколько новостей о Jerry Heil:
- Ранее мы сообщали, что Jerry Heil, Анна Тринчер и другие звезды вошли в состав судей нового украинского шоу "Співають всі".
- Кроме этого, узнайте, чем завершился скандал с обнаженкой Jerry Heil и Анны Тринчер в Instagram.