Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

#FREEBRITNEY

Роговцевой - 84!

Премьера от Maneskin

Скандалы с Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала из-за "слива" обнаженки выпустили совместный трек

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 июля, 14:25
Копировать ссылку
Несколько дней поклонники артисток наблюдали за скандалом, который разворачивался в соцсети. Сперва Jerry Heil, а затем и Анна Тринчер, выставили скриншоты с откровенными фото друг друга
Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили трек после скандала
Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили трек после скандала / Фото: Скриншот из YouTube

В итоге Jerry Heil и Анна Тринчер по-настоящему удивили поклонников. Еще на днях девушки публиковали откровенные фото друг друга в Сети и скандалили, а теперь выпустили совместный трек. Песня получила название "Плакса" и уже была на слуху у поклонников певиц, так как стала "вирусной" в TikTok.

А пока знаменитости интригуют поклонников премьерами и скандалами, 15 украинок демонстрируют на биллбордах Киева, как меняется индустрия рекламы и взгляд общества на женскую красоту.

Но даже и тут без скандальной ноты не обошлось. За день до того, как состоялась официальная премьера трека, кто-то "слил" его в Сеть, о чем Jerry Heil рассказала в Instastories. В любом случае теперь поклонники артисток могут послушать их первую дуэтную работу на YouTube.

В песне рассказывается о знакомой многим проблеме в отношениях. Герои истории – Таня и Даня, которые влюблены друг в друга, но имеют разные представления об их совместном будущем. Таня хочет замуж, а Даня готов дарить ей все что угодно, кроме желанного кольца.

В тренде

Ранее мы сообщали, что Jerry Heil, Анна Тринчер и другие звезды вошли в состав судей нового украинского шоу "Співають всі".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Все обсуждают
Таисия Повалий на "Славянском базаре"
Посмотреть
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять