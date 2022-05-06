Писательница Оксана Забужко объяснила, как распознать "хороших русских" и почему их не стоит сейчас искать

Оксана Забужко советует пока не искать "хороших русских" / Фото: pravda.com.ua, facebook.com/oksana.zabuzhko

В своем публикации в Facebook Оксана Забужко призналась, что среди ее знакомых есть россияне, которые не поддерживают кровавый режим Путина и выступают против втордения РФ на территорию Украины. Более того, у Забужко есть любимые деятели искусства, которые являются россиянами.

Но искать "хороших" Оксана не советует – время не подходящее. А еще, по мнению Забужко, на поиски уходят слишком много энергии, которую можно направить в другое русло. Забужко поделилась, что в 2015 году услышала фразу, которая позже помогала ей идентифицировать адекватных россиян.

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"Мы все соучастники" – фразу, которая куда точнее "Чей Крым?" с тех пор служила для меня опознавательным маркером "хороших русски": чувствует ли себя соучастником, или нет в мире виноватых (с)? Сегодня таким критерием "хорошости" должно быть – пожелание поражения своей стране. Кому надо, по каким-то причинам, искать "хороших русских" – вот по этому и мерьте, – пишет Оксана.

При этом, сама Оксана не спешит искать таких людей и другим не советует.

Будем благоразумнее и скупее. Пока РФ еще не подписала акт капитуляции, "хорошие русские" нам абсолютно не нужны. Понимаю, что это звучит цинично, но сорьки, у нас война, наша задача – выжить и победить, и, соответственно, и духовную гигиену себе организовывать надо, – объяснила Забужко.

Оксана Забужко – известная украинская писательница и поэтесса, кандидат философских наук, научный сотрудник и преподаватель. В 1994 году она получила стипендию Фонда Фулбрайта и преподавала в Гарвардском и Питтсбургском университетах. Произведения писательницы переведены более чем на 20 языков и выпущены в Австрии, Болгарии, Италии, Иране, Нидерландах, Германии, Польше и других странах.

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Ранее Игорь Кондратюк высказался про "хороших русских". Кроме этого, продюсер Алена Мозговая уверена, что среди оппозиционеров в России нет "хороших русских".