Победитель шоу "Маска" MELOVIN намекнул на новые отношения после шестилетнего романа с парнем

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN, который недавно признался в том, что шесть лет был в отношениях с другом, заявил, что начал строить новые отношения.

В программе "Зірковий шлях" исполнитель поделился подробностями своей личной жизни после скандального каминг-аута.

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Исполнитель признался, что долгое время проживал очень сложный эмоциональный период своей жизни. Чтобы избавиться от панических атак и лучше понять себя MELOVIN обратился за помощью к психотерапевту.

Спустя время артист наконец-то смог почувствовать себя счастливым. На помощь пришла не только терапия, но и новые отношения.

Не так давно MELOVIN выпустил новую песню под названием "Кіт і драма" , в которой рассказывает о своей влюбленности.

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У меня такой конфетно-букетный период сложный с одной стороны, но такой, что мне кажется, я так еще никогда не любил. И это как раз об этом вся песня, – признался исполнитель.

Однако, пол своего возлюбленного или возлюбленной MELOVIN пока не называет.

Мне вообще кажется, что отношения, семья – это должно быть как подарок от Деда Мороза. Чтобы его никто не видел до момента, как начнется Новый год, – заявил артист.

Ранее MELOVIN рассказал, что не против выступать в России, но боится стать изгоем в Украине.