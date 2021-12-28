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MELOVIN болезненно расстался с парнем после шести лет отношений

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 18:56
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Украинский артист вспомнил, как рассказал маме о своей ориентации и почему закончились его самые длительные отношения
MELOVIN рассказал о своих длительных отношениях с парнем
MELOVIN рассказал о своих длительных отношениях с парнем / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN очень редко комментирует личную жизнь, то, с кем он встречается, всегда было загадкой. Но оказалось, что артист, который победил во втором сезоне грандиозного шоу "Маска", шесть лет состоял в отношениях с молодым человеком. Певец говорит, что он был самым близким из его окружения и называет его "своей кровью".

Познакомились в интернете, оба фанаты Леди Гаги, на этом построилось общение. Это первый человек, с которым я переписывался круглосуточно. Можно было общаться обо всем, – вспоминает MELOVIN в интервью "DOROTYE".

Родители артиста даже не подозревали о его отношениях. Они думали, что их сын просто дружит со своим возлюбленным, а не встречается с ним.

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Под их носом мы спали вместе. Человек был у меня постоянно дома. Конечно, и папа, и мама знали его, – говорит исполнитель.

Артист скрывал свои отношения от родителей
Артист скрывал свои отношения от родителей / Фото: instagram.com/melovin_official

Но все-таки он решил рассказать маме об избраннике. Это произошло на семейном отдыхе.

Я вышел на улицу с мамой и говорю: "Мам, ты знаешь, так хочется тебе уже сказать официально, что мне нравятся и парни, и девушки". Она такая: "А скажи, пожалуйста, а вы с ним были вместе?" Я говорю: "Да, шесть лет". И мама: "Шесть лет я наблюдала за картиной, как лучшие друзья просто восторгаются, живут, работают, а оказывается вы были вместе".

Трещина в отношениях появилась постепенно. Романтика ушла, и MELOVIN со своим парнем начали общаться словно родственники.

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Это случилось после прошлого Нового года, все праздники прошли в напряжении, мы понимали, что расстаемся. Так получилось, что мы были уже не парой, а как будто просто твоя родная кровь, – делится певец.

Также MELOVIN рассказал, что не против выступать в России, но боится стать изгоем в Украине.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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