Победитель Танців з зірками Максим Леонов напугал кадрами с места ДТП: Ребята, любите жизнь

Максим Леонов попал в ДТП / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Не так давно участник "Танців з зірками" Макс Ежов чудом остался в живых, попав в страшную аварию. На этот раз его коллега, Максим Леонов, тоже попал в ДТП, но чуть менее серьезное.

Автомобиль Леонова марки BMW врезался в отбойник. Соответствующее фото танцор опубликовал в Instastrories.

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Скриншот: Instagram

Леонов поспешил успокоить своих подписчиков, сообщив, что с ним все в порядке.

Ребят, простите за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы, и это самое важное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть.

Что известно про Макса Леонова?

Макс Леонов – известный украинский танцор и хореограф. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA и вице-чемпион Украины. Участник шоу "Танці з зірками". В 2020 году он танцевал в паре с Сантой Димопулос – вместе они стали победителями прошлого сезона.

В 2018 году он танцевал в паре с телеведущей Машей Ефросининой, а в 2019-м – с актрисой "Квартала 95" Еленой Кравец.

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