Водитель, везший Ксению Собчак в аэропорт, признал свою вину в смертельном ДТП

Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Ночью, 9 октября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, два пассажира которого погибли

Водитель, везший Ксению Собчак в аэропорт Сочи, признал свою вину в смертельном ДТП / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Олег Цой, везший Ксению в аэропорт, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

Сам водитель в комментарии Telehram-каналу Baza заявил, что пассажиры не просили его ускорить движение автомобиля. В Instagram Ксения Собчак подтвердила эту информацию.

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Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Олег признал свою вину.

Фото: Telegram-канал "Подъем"

Что произошло?

По предварительной информации, в субботу, 9 октября, на шоссе из Адлера в Красную Поляну столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Позже вторая девушка скончалась в больнице.

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