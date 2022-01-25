Победители Евровидения Maneskin отменили концерт в Украине (видео)

Группа Maneskin отменила свой первый концерт в Киеве / Фото: instagram.com/maneskinofficial

7 марта группа Maneskin должна была выступить в украинской столице с первым концертом. Накануне стало известно, что триумфаторы "Евровидения-2021" перенесли шоу на неопределенную дату.

Согласно сообщению в Instagram-профиле Maneskin, музыкантам пришлось перенести весь тур по Европе.

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К сожалению, в последние несколько дней у нас были плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать проведение концертов, потому что в каждой стране есть свои правила, которых мы должны придерживаться, – заявили итальянцы.

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В 2021 году группа Maneskin одержала победу в музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, с песней "Zitti e buoni". После этого они стали популярны во всем мире.

Maneskin успели получить несколько престижных музыкальных наград, занять топовые строчки в музыкальных рейтингах, и даже сняться для Gucci.

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О концерте в Киеве было объявлено еще прошлой осенью и тогда украинские поклонники группы начали массово скупать билеты на шоу, цена стартовала от 1299 гривень.

В Сети также разгорелся скандал из-за того, что Maneskin написали название украинской столицы в неправильной транслитерации – "Kiev" вместо "Kyiv".

Ранее фанаты Maneskin утверждали, что группа сплагиатила саму себя и сравнили их новую песню с популярным треком.