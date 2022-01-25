Победительница "Холостяка-8" Иванна Гончарук ждет ребенка

Победительница "Холостяк"-8 поделилась радостными новостями / Фото: Instagram

Сенсационная информация появилась в Instagram победительницы "Холостяк"-8. Иванна Гончарук впервые станет мамой! Девушка опубликовала трогательное видео с мужем, в ролике она уже не скрывает округлившийся животик.

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Пока что срок беременности она не уточняет. Но поклонники надеются, что вскоре звезда начнет делиться "мамским" контентом и поделится деталями.

Коротко об Иванне Гончарук

Напомним, Иванна Гончарук из Луцка стала победительницей восьмого сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Рожден Ануси.Тогда девушке удалося победить Галину Присташ. Но отношения у пары не задались и после проекта Рожден и Иванна расстались.

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18 июля 2021 года Гончарук Иванна Гончарук вышла замуж. Ее избранником стал киберспортсмен Павел Забокрицкий. Девушка частенько публикуем красивые фото и видео с мужем.

Теперь, мы уверены, в Инстаграм Гончарук будет еще больше красивого контента.

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Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям!

Также напомним, экс-"Холостячке" Злате Огневич угрожает расправой неадекватный преследователь.