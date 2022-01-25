Переможниця шоу "Холостяк-8" Іванна Гончарук вагітна

Переможниця "Холостяк"-8 поділилася радісними новинами / Фото: Instagram

Сенсаційна інформація з'явилася у Instagram переможниці "Холостяк"-8. Іванна Гончарук уперше стане мамою! Дівчина опублікувала зворушливе відео з чоловіком, у ролику вона вже не приховує животик, що округлився.

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Поки що термін вагітності дівчина не уточнює. Але шанувальники сподіваються, що невдовзі зірка почне ділитися "мамським" контентом та розкаже деталі.

Коротко про Іванну Гончарук

Нагадаємо, Іванна Гончарук із Луцька стала переможницею восьмого сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Рожден Анусі. Тоді дівчині вдалося перемогти Галину Присташ. Але стосунки у пари не задалися і після проєкту Рожден та Іванна розлучилися.

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18 липня 2021 року Іванна Гончарук вийшла заміж. Її обранцем став кіберспортсмен Павло Забокрицький. Дівчина частенько публікує гарні фото та відео з чоловіком.

Тепер, ми впевнені, в Інстаграмі Гончарук буде ще більше красивого контенту.

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Ми приєднуємось до численних привітань!

Також нагадаємо, екс-"Холостячці" Златі Огневич загрожує розправою неадекватний переслідувач.